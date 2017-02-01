В Тольятти полицейские прикрыли покерный клуб

Полицейские получили информацию о том, что в одном из помещений, расположенных на улице 70 лет Октября, функционирует нелегальный покерный клуб. В ходе проверки полученные сведения подтвердились.

Из помещения полицейские изъяли два стола для игры в покер, фишки для игры в покер на сумму, эквивалентную не менее 1 000 000 рублей, два ЖК-телевизора, четыре колоды игральных карт, денежные средства в размере 5 000 рублей.

На момент проведения осмотра в помещении находились 12 человек, которые пояснили, что играли в покер на деньги, предварительно приобретая игральные фишки у организатора 1986 года рождения, от которого ранее им на абонентские номера сотовых телефонов поступила СМС-рассылка об организации и проведении азартной игры в покер, сообщает облГлавк.

12 января текущего года СУ СК России по Самарской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 27.02.2017 15:34 [14] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus