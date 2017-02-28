За осанкой школьников, высотой парт и уровнем освещенности проследит бакалавр школьной медицины

Новая медицинская специальность появилась в РФ в 2016 году - бакалавр школьной медицины, который будет следить в том числе за соблюдением санитарно-гигиенических норм, сообщили министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По словам Скворцовой, планируется, что в рамках развития школьной медицины именно этот специалист будет постоянно следить за здоровьем школьников в том, что касается соблюдения санитарно-гигиенических норм: уровня освещенности, осанкой, высотой парт и т.д.

"Это средний медработник, который проходит совершенно особое образование. Он следит за состоянием здоровья школьников... по всем профилактическим направлениям", - приводит ТАСС слова Скворцовой.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 28.02.2017 07:31 [96] (0)
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