Экспедиция LADA отправилась в Якутию

27 февраля из Тольятти стартовала экспедиция в Якутию, приуроченная к 40-летию легендарного внедорожника LADA 4x4.

Команда путешественников «Дикари» направилась в места критически низких температур на трех автомобилях: серийном LADA XRAY, который будет испытан в условиях экстремального холода, и 2-х специально подготовленных LADA 4x4, сообщает пресс-служба компании.

Участники экспедиции намерены за 37 дней преодолеть 22 тыс. км по маршруту Тольятти - Красноярск - Мирный - Якутск - Оймякон - Тикси - Чита - Иркутск – Тольятти. LADA XRAY доедет до Оймякона (самый холодный населенный пункт в мире), а LADA 4х4 поедут на Тикси, где команда «Дикари» установит флаг в честь 40-летия легендарного внедорожника.

LADA XRAY отправится в путешествие в серийном исполнении. Автомобиль обладает эффективной климатической системой и комфортным салоном с хорошими возможностями трансформации. Высокий дорожный просвет (минимум 195 мм при полной нагрузке) и хорошая геометрическая проходимость дают возможность передвигаться по дорогам самого разного качества. Моторы LADA XRAY изначально адаптированы для работы в условиях низких температур.

LADA 4x4 были доработаны для экстремального путешествия. В автомобилях усилена ходовая часть, установлены специальные шины, лебедка, дополнительная светотехника, экспедиционный багажник, ветровое стекло с обогревом, дополнительная теплоизоляция, силовые бамперы и другие специальные элементы.

Фото: АВТОВАЗ.