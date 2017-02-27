В Тольятти пройдет выездной приём замминистра здравоохранения Самарской области

28 февраля состоится выездной приём заместителя министра – руководителя департамента организации медицинской помощи населению Т.И. Сочинской. Встреча пройдёт по адресу: г. Тольятти, Приморский бульвар, 24, Тольяттинская городская поликлиника №1, 4 этаж, кабинет главного врача.

Напомним, выездные приёмы по поручению Губернатора Самарской области проходят в Автограде регулярно. Руководители регионального министерства принимают жителей города как на базе тольяттинских поликлиник, так и в администрации Центрального района Тольятти.

В ходе таких визитов, которые проходят раз в месяц, министр здравоохранения региона Г.Н. Гридасов и его заместители Т.И. Сочинская и С.А. Вдовенко знакомятся с предложениями граждан, рассматривают жалобы и заявления пациентов больниц и общественных организаций, принимают совместные решения и неотложные меры по спорным вопросам. Приёмы граждан осуществляются по предварительной записи.