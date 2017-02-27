Рейды ГИБДД выявили очередных нарушителей на дорогах Тольятти

ДТП регистрируются ежедневно, так же ежедневно выявляются водители, которые нарушают правила дорожного движения, не задумываясь о последствиях. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и выявления нарушений ПДД РФ сотрудниками ГИБДД Тольятти проводились специальные профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы:

22 февраля в Центральном районе проводилось специальное профилактическое мероприятие по выявлении нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. В ходе несения службы инспекторами ДПС выявлено 10 нарушений по ч. 4. ст. 12.15 КоАП РФ, ответственность за которое – 5000 рублей, либо лишение прав от 4 до 6 месяцев. Учитывая, что выезд на полосу встречного движения, является одним из видов правонарушений, представляющих наибольшую угрозу для безопасности дорожного движения, работа по профилактике данного вида нарушений будет проводиться регулярно с информированием населения о дате проведения, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

24 февраля мероприятие проводилось в Комсомольском районе на пешеходных переходах – в отношении 4 водителей составлены административные материалы за нарушение правил проезда пешеходных переходов. В этом году составлено более 2000 административных материалов в отношении водителей за данное правонарушение. Результат подобных нарушений ПДД водителями - 1 пешеход получил смертельную травму, еще 33 пешехода получили травмы различной степени тяжести.

25 февраля в Автозаводском районе проводилось специальное профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. В месте проведения мероприятия водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения не выявлено, однако, только за праздничные дни от управления транспортным средством отстранено 20 водителей (14 были в состоянии опьянения, 6 отказались от прохождения медицинского освидетельствования).