Водитель такси помог дорожным полицейским выявить злостного правонарушителя

25 февраля водитель одной из таксомоторных организаций обратил внимание на неадекватное поведение водителя автомобиля «Брильянс» и передал информацию в ДЧ ГИБДД Тольятти. Экипаж ДПС, незамедлительно выехавший по указанному адресу остановил данного водителя, информация подтвердилась - мужчина 1979 г.р. отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Было установлено, что в августе 2015 года этот водитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен прав средством сроком на 18  месяцев, кроме этого уже заплатил штраф в размере 30 000 рублей. Поэтому, в отношении водителя собран материал по ст.264 прим.1 УК РФ («нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию..»).

В отношении данного водителя неоднократно применялась мера административного воздействия за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В 2005 и 2012 году водитель лишался права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев, сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 28.02.2017 07:03 [203] (0)
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