Минэкономразвития не поддержало предложение по снижению льготной ставки по кредиту для молодых семей

Минэкономразвития не поддержало предложение Минтруда по снижению льготной ставки по кредиту Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) с 12 до 8% годовых для семей с маленькими детьми. Об этом «Известиям» рассказал заместитель министра экономики Николай Подгузов.

О том, что Минтруд и Минстрой обсуждают снижение льготной ставки по кредиту АИЖК для семей с маленькими детьми с 12 до 8%, рассказал в конце прошлого месяца министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он пояснил, что при рождении ребенка зарплаты у одного из родителей нет, поэтому сложно получить кредит или обслуживать уже имеющийся. И имеет смысл дать таким семьям преференцию.

В Минтруде «Известиям» сообщили, что этот вопрос обсуждается в том числе в рамках подготовки плана по третьему этапу Концепции демографической политики до 2025 года. В целях концепции, в частности, указывается, что необходимо усилить господдержку семей, чтобы мотивировать их к рождению нескольких детей. Однако, как сообщил источник издания, знакомый с ходом обсуждения, многие ведомства льготную ставку для молодых семей не поддерживают. Сомнения возникают из-за слишком больших социальных рисков. По словам источника, на каком-то этапе семьи при помощи льготы смогут выполнять свои обязательства по ипотечному кредиту, а когда ресурс будет исчерпан, у них могут возникнуть проблемы.

Льготную ставку, например, не поддерживает Минэкономразвития, рассказал «Известиям» замглавы этого ведомства Николай Подгузов.

— Субсидирование процентной ставки не поддерживаем, — сказал он, — поскольку это довольно затратная бюджетная мера. Из-за этого может происходить довольно сильное искажение рыночных ставок.

Однако Минэкономразвития поддерживает два других варианта, которые обсуждаются на данный момент, сообщил он.

— Есть еще предложение по погашению основной суммы ипотечного кредита за счет средств материнского капитала семьями с детьми до трех лет. Кроме того, обсуждается и возможность гасить с использованием материнского капитала всего ежемесячного платежа или его части. Эти меры мы скорее поддерживаем, — рассказал замминистра экономики.

Он уверен, что благодаря последовательной и твердой политике ЦБ по достижению цели по инфляции в 4% и стабилизации ее на этом уровне можно ожидать в дальнейшем существенного снижения ставок по ипотеке.

— Я думаю, что тенденция ставок к снижению в 2017–2018 годах будет серьезно ощущаться. Поэтому двух мер, которые позволяют использовать маткапитал для погашения ипотеки семьями с детьми до трех лет, будет достаточно, — заявил Николай Подгузов.

Материнский (семейный) капитал — мера господдержки российских семей, в которых с 2007 по 2018 год включительно родился или усыновлен второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети). Сейчас его размер составляет более 453 тыс. рублей. Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей или пенсионное обеспечение матери. Однако воспользоваться средствами можно только после того, как ребенку исполнится три года.

Как сообщил «Известиям» источник, близкий к обсуждению, Минстрой предлагает подумать именно о выплате взносов по ипотеке за счет средств маткапитала на время декретного отпуска. По его мнению, именно у этого предложения есть все шансы пройти согласование в ведомствах. Он напомнил, что уже сейчас сразу же после рождения или усыновления ребенка маткапиталом, в том числе на покупку для малыша товаров и услуг, можно воспользоваться, если этот ребенок имеет инвалидность.