В Тольятти завершился Чемпионат профессионального мастерства «ТСЭКskills-2017»

В Тольяттинском социально-экономическом колледже завершился чемпионат профессионального мастерства «ТСЭКskills-2017». Эти соревнования в формате WorldSkills Russia колледж проводит уже третий год подряд.

21-22 февраля на конкурсных площадках участники чемпионата выполняли задания, максимально приближенные к условиям реального производства. Соревнующиеся должны были продемонстрировать навыки планирования собственной деятельности в условиях жесткого тайминга, умения качественно и точно выполнять все основные производственные операции, необходимые для реализации конкурсных заданий. И конечно же, очень важно было справиться с волнением, а также не потерять концентрации внимания в условиях, когда твою работу оценивают не только члены жюри, но и многочисленные гости - школьники и студенты, пришедшие на квест-экскурсию, журналисты городских и областных СМИ.

В этом году ТСЭКskills был представлен тремя блоками компетенций. В основных соревнованиях, проходивших на 16 площадках в сфере информационных технологий, дизайна, строительства, сервиса, производственных и инженерных технологий, обслуживания гражданского транспорта, безопасности, приняли участие более 100 студентов колледжа. Победители были награждены дипломами и медалями, но самое главное - они вошли в состав сборной ТСЭК, которая защищает честь колледжа на региональных и всероссийских чемпионатах профмастерства. Еще один профессиональный блок для ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, представленный двумя информационными и экономическими компетенциями, соответствовал стандартам Abilympics Russia. В ноябре 2016 года студенты ТСЭК с успехом участвовали в национальном чемпионате Abilympics Russia, проходившем в Москве. Поэтому для нынешних конкурсантов победа была очень важна - она открыла перед ними возможности дальнейшего участия в этом международном движении в составе сборной ТСЭК. Третий блок компетенций был ориентирован на школьников. 40 девятиклассников из 22 школ, лицеев и гимназий Тольятти попробовали свои силы на ТСЭКJuniorSkills в 8 номинациях - электромонтаж, веб-дизайн, программные решения для бизнеса, графический дизайн, промышленный дизайн, выпечка хлебобулочных изделий, правозащитник. Впервые в номинации «Оператор ЭВ и ВМ» соревновались 5 учеников общеобразовательных школ с инвалидностью и ОВЗ.

Особая гордость ТСЭК - это сформировавшееся за три чемпионатных года судейское сообщество. В него входят более 40 представителей предприятий, учреждений и организаций города. Именно эти люди, наряду с преподавателями колледжа, являются экспертами, беспристрастно оценивающими всех конкурсантов. На протяжении работы чемпионата 80 студентов-волонтеров ТСЭК проводили для учащихся 8-9-х классов квест-экскурсии по конкурсным площадкам. За два дня более 150 учеников из 6 школ Тольятти увидели работу конкурсантов, продегустировали торты и булочки от будущих тольяттинских звезд-кондитеров, побывали на заседании суда, понаблюдали за слаженными действиями будущих спасателей и многое другое.

По словам директора колледжа Л.В. Васильевой, ежегодный ТСЭКskills - это настоящий праздник профессионального мастерства, ведь на чемпионате встречаются студенты, которые только готовятся стать профессионалами, и уже состоявшиеся мастера своего дела - эксперты, оценивающие работу ребят. ТСЭКskills-2017 завершился с достойными результатами. Более 50 студентов пополнили ряды сборной колледжа - впереди их ждут отборочные региональные соревнования и новые возможности для профессионального роста. Тольяттинские школьники познакомились со специальностями, проставленными в колледже, и смогли попробовать свои силы на конкурсных площадках. А освещение чемпионата в городских и областных СМИ привлекло внимание к той важной роли, которую играет человек труда в современном обществе, и способствовало популяризации профессий и специальностей среднего профессионального образования.