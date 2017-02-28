Полицейские и дети научили роботов соблюдать Правила дорожного движения

Инспекторы ГИБДД и ребята из кружка информатики и робототехники продемонстрировали младшим школьникам модели роботов, которые знают Правила дорожного движения.

Ученики 6 класса средней школы с. Ягодное не только с удовольствием занимаются в отряде юных инспекторов движения, но и с интересом изучают информатику и робототехнику. Инспекторы Госавтоинспекции предложили ребятам создать программу, в которой роботы должны проехать по макету городского перекрестка, соблюдая Правила дорожного движения. С этой программой юные программисты пришли к ученикам третьего класса, чтобы продемонстрировать модели умных роботов и вместе повторить Правила дорожного движения.

Двигаясь по «улицам», роботы были законопослушными «водителями» - соблюдали дистанцию, линию разметки, реагировали на сигналы светофора. Участие в дорожном движении принимал и «робот-нарушитель», ошибки которого малыши дружно выявляли. Постановка в игровой форме помогла освоить ребятам Правила дорожного движения. В заключении полицейские поблагодарили школьников за подготовку и проведение интересного мероприятия и вручили всем участникам сувениры и подарки.