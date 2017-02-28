Роструд готовит проект об электронных трудовых договорах

Глава Роструда Всеволод Вуколов рассчитывает, что законопроект, предусматривающий переход на электронные трудовые договоры, будет готов в 2017 году, сообщают РИА Новости.

"Я думаю, наша задача — в этом году подготовить полноценный целенаправленный законопроект. И совместно с Минтрудом мы сейчас ведем эту работу", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в пресс-службе Минтруда России рассказали, что ведомство совместно с Рострудом приступило к проработке идеи заключения трудового договора в электронной форме для оформления отношений с дистанционными работниками. В Минтруде ожидают, что электронный трудовой договор позволит сократить финансовые и временные затраты дистанционных работников и работодателей на заключение договора и повысит легальную занятость дистанционных работников.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 28.02.2017 08:03 [71] (0)
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