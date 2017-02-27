В Самарской области задержан готовивший теракт сторонника террористов

Сторонник террористической организации ИГ* (запрещена в России), готовивший теракт против правоохранителей, задержан в Самарской области, сообщают РИА Новости.

"В поселке Усть-Кинельском Самарской области в результате оперативно-боевого мероприятия сотрудниками ФСБ задержан 20-летний гражданин России, новообращенный мусульманин. Он был завербован в интернете эмиссарами запрещённой в России международной террористической организации "Исламское государство" для совершения террористического акта в отношении правоохранительных структур региона", — сообщил собеседник агентства в силовых структурах.

Пособники экстремиста из республики Дагестан перевели молодому человеку 20 тысяч рублей на приобретение компонентов для изготовления взрывного устройства, инструкции по изготовлению бомбы самарцу прислали из Сирии. В доме подозреваемого оперативники нашли взрывчатое вещество мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы.

"По словам задержанного, он намеревался подорвать находящихся в служебном автомобиле сотрудников полиции, чтобы завладеть их оружием и продолжить террористическую деятельность. Приурочить свои действия юноша хотел к праздничной дате для наибольшего резонанса", — рассказал источник.

По информации силовиков, молодой человек попал в поле зрения правоохранителей как один из посетителей нелегального молельного дома на окраине Самары, где была обнаружена взрывчатка. Ранее мужчине назначили штраф за размещение в интернете материалов террористического характера. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

*Группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России