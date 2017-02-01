Почти пять миллионов россиян получают зарплату на уровне МРОТ

Вице-премьер правительства Ольга Голодец рассказала, что 4,9 миллиона россиян получают зарплату на уровне МРОТ.

"Сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже прожиточного минимума", — заявила Голодец, выступая на инвестиционном форуме в Сочи.

По ее словам, доведение уровня зарплат в стране до конкурентоспособного пойдет на пользу как людям, так и экономике в целом. Вице-премьер напомнила, что сейчас в стране насчитывается около миллиона вакансий, и этот показатель ни разу не сокращался с 2012 года, пишут РИА Новости.

Голодец добавила, что росту производительности труда в России мешают резкое сокращение инвестиций и отсутствие стимулов для технической модернизации предприятий.

"К этому подталкивает очень дешевая, заниженная стоимость рабочей силы", — объяснила чиновница.

В январе министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что МРОТ необходимо приблизить к прожиточному минимуму к осени 2017 года.