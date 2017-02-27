«Весенняя пора-2017»: скоро финал!

10 марта в 17.00 в Тольяттинской филармонии состоится гала-концерт фестиваля, который объединит на одной сцене лауреатов из сельских и городских школ.

XIV фестиваль искусств среди школьных коллективов «Весенняя пора - 2017» завершает конкурсный этап. 10 марта в 17.00 в Тольяттинской филармонии состоится гала-концерт фестиваля, который объединит на одной сцене лауреатов из сельских и городских школ.

«Весенняя пора» - ежегодный творческий конкурс, где свои способности могут продемонстрировать школьники г.о. Тольятти, м.р. Ставропольский и г. Жигулевск старше 13 лет. Организатор фестиваля – Поволжский государственный университет сервиса при поддержке департамента образования мэрии г.о. Тольятти. В этом году «Весенняя пора» пройдет уже в 14-й раз. За годы проведения конкурс стал популярным в молодежной среде, он вышел из университетских стен и получил статус регионального. С каждым годом в нем участвуют все больше коллективов: жюри уже отсматривает больше тысячи номеров.

В этом году в фестивале приняли участие более 30 школ, среди них есть и сельские учебные заведения - школы Александровки, Тимофеевки, Подстепок и Зеленовки.

Напомним, участники соревновались в девяти конкурсных номинациях, среди которых «Вокальное искусство», «Хореография», «КВН» и «СТЭМ», «Инструментал», «Театральное искусство», «Журналистика», «Оригинальный жанр», «Декоративно-прикладное искусство» и «Изобразительное искусство».

Школьники, которые получили звание «дипломант» и «лауреат» являются кандидатами на участие в гала-концерте фестиваля.

В этом году на гала-концерте фестиваля вы сможете увидеть вокальные и инструментальные номера, современный танец и оригинальный жанр.

В 16.00 все желающие смогут посмотреть выставку ДПИ и ИЗО, в которую войдут работы лауреатов фестиваля. Она расположится в холле Тольяттинской филармонии. На выставке будут представлены художественные работы, написанные маслом, графика, роспись по дереву и многое другое.

Традиционным генеральный партнер фестиваля – АО «Тольяттихимбанк».

Организатор фестиваля – Поволжский государственный университет сервиса.

До 3 марта принимаются заявки на получение пригласительных билетов от школ-участниц. На адрес cvd@tolgas.ru необходимо прислать информацию о том, какое количество пригласительных билетов на гала-концерт необходимо школе.

Координаты организаторов фестиваля:

Адрес: ул. Гагарина 4, каб. Э-105, тел. (8482) 22-91-10.

Председатель жюри - Ярослав Михайлович Кузьмин, тел. (8482) 22-91-10.

Специалисты по работе с участниками: Мария Игоревна Кулагина (работает со школами г. Тольятти, г. Жигулевск), Марина Викторовна Орлова (работает со школами м.р. Ставропольский), тел. (8482) 22-91-10, 8-960-843-38-37 (корпоративный сотовый телефон).

Организатор фестиваля – Поволжский государственный университет сервиса при поддержке департамента образования мэрии г.о. Тольятти.

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