ГИБДД просит всех участников дорожного движения быть максимально внимательными из-за обильного снегопада

Региональное Управление ГИБДД информирует, что на большей территории Самарской области наблюдается обильный снегопад. Видимость снижена, асфальтовое покрытие скользкое. Госавтоинспекция убедительно просит водителей воздержаться от поездок на личном автомобиле, особенно загородных.

Если Вы все же эксплуатируете транспортное средство, то в условиях ограниченной видимости необходимо во время движения в дополнение к ближнему свету фар или ходовым огням использовать еще и противотуманные фары. Соблюдайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и боковой интервал. Не нарушайте скоростной режим, учитывайте дорожные и метеорологические условия. Во избежание создания помех для движения транспорта, снегоочистке проезжей части и вынужденной эвакуации, парковку следует осуществлять с соблюдением Правил дорожного движения вне проезжей части в один ряд параллельно ее краю. В обязательном порядке используйте «зимние шины».

Пешеходам настоятельно рекомендуется в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.

Для предупреждения дорожных происшествий и оперативного реагирования на сложные ситуации на трассах увеличена плотность нарядов дорожно-патрульной службы, в том числе с привлечением сил и средств специализированного батальона ДПС ГИБДД.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в любое подразделения Госавтоинспекции или на телефон доверия региональной ГИБДД 8(846)340-01-02.