Дмитрий Микель: «Из года в год всё больше горожан участвуют в масленичных гуляниях»

Тольяттинцы с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Народные гуляния прошли в каждом из районов нашего города. Основными площадками для проведения празднеств стали территория у Дворца спорта «Волгарь», Центральная площадь в Старом городе, а также парк культуры и отдыха Комсомольского района. Участниками мероприятий были и депутаты Думы г.о.Тольятти.

В Новом городе жителей потчевали блинами и зазывали на масленичные забавы и в «Парке развлечений», и в музее военной техники им.К.Г.Сахарова, и в скверах семейного отдыха 19 и 20 кварталов. Много горожан стали зрителями и активными участниками праздничной программы «К Весне на блине!» возле Дворца спорта. Организаторы подготовили для жителей настоящий круговорот масленичных забав, народных игр и развлечений, сообщает пресс-служба Думы Тольятти.

Председатель Думы Дмитрий Микель вместе с семьей посетил мероприятия на двух площадках – в Комсомольском и Центральном районах. Он отметил, что из года в год количество горожан, принимающих участие в массовых гуляниях, увеличивается. Например, любимое место досуга для жителей Комсомольского района - парк культуры и отдыха - вместил более 5 тысяч человек. Скользкие аллеи и дорожки парка не отпугнули и не испортили настроения горожанам, охотно принимавшим предложения организаторов всевозможных конкурсов и развлечений.

В Центральном районе на площади возле ДК «Тольятти» в день Масленицы побывало около 15 тысяч горожан. Здесь Дмитрий Микель поприветствовал жителей перед кульминацией праздника - сжиганием чучела. Председатель Думы тепло поздравил собравшихся с праздником, ставшим в нашей стране народной традицией, являющимся символом наступающей весны. Он пожелал тольяттинцам благополучия, тепла и уюта в семьях.