На Центральной площади перед ДК «Тольятти» прошли народные гуляния

В прошедшее воскресенье 26 февраля более 10 000 тольяттинцев от мала до велика, собрались на Центральной площади перед ДК «Тольятти», чтобы принять участие в народных гуляньях. По доброй русской традиции зиму провожать — весну встречать надо весело и вкусно!

Народное гуляние открыли коллективы культурно - досугового центра «Буревестник» и Дворца культуры «Тольятти». Весели народ с шутками-прибаутками артисты театра «Секрет». Звучали удалые песни народного ансамбля казачьей песни «Ставр», народного ансамбля песни и танца «Жигули». Радовали глаз и слух девушки из группы «Арт-лайф. Закружили лихие танцы образцового ансамбля танца «Самоцветы» и эстрадно-спортивной группы «Фристайл».

Самые ловкие да умелые богатыри на столб взобрались – призы выиграли. Около 15 тысяч тольяттинцев собралось в этот день Масленицу жечь. С наступлением весны поздравили горожан Председатель городской думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель и заместитель мэра — глава Администрации Центрального района Артем Гончаров.

Все фото с праздника.