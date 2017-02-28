Чемпионат мира WISSA-2017. День шестой. ФИНАЛ

Накануне вечером в Тольятти торжественно завершилось «главное событие этой зимы» - Чемпионат мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017 и зимний фестиваль активного отдыха «Жигулевское море». Шесть дней гонок в сложнейших погодных условиях: сильные штормовые ветра с порывами до 15 м/с –в первые дни и оттепель до самого финала. Тем не менее спортивную программу смогли выполнить в полном объеме.

В соревнованиях принимали участие 186 спортсменов из 11 стран. Международное жюри возглавил судья международного класса Луиджи Бертони. За 6 дней соревнований разыграли порядка 45 комплектов медалей в классах: зимний виндсерфинг и крылья, сноукайтинг (сноуборд и лыжи) и кайт-фристайл.

В основной дисциплине соревнований - курс –рейсе провели 15 гонок и тройка лидеров среди лыжников сложилась следующим образом: Никуличев Дмитрий (Петрозаводск), Балякин Андрей (Санкт-Петербург ), Феликс Керстен (Германия). Среди сноубордистов лучшим и стали: Гаращенко Денис, Шелыганов Геннадий и Доматович Игорь.

Кроме того, финальный гоночный день был отведен под дисциплину марафон (около 70 км). На марафонской дистанции первыми в классе кайт- лыжи финишировали Феликс Керстен (Германия), Колабин Павел (Новосибирс) и Панюков Аркадий (Тула) . В классе кайт-сноуборд лидером стали Шелыганов Геннадий (Коломна), Соколов Никита (Санкт- Петербург) и Гаращенко Денис (Екатеринбург)

Среди виндсерферов лучших определяли в трех дисциплинах –курс-рейс, марафон и STS (слалом короткий трек). В курс –рейсе лидерские позиции за собой смогли сохранить россияне Александр Трофименко, Евгений Митрофанов и Вадим Волоцкой занимают верхние строчки турнирной таблицы.

На марафонской дистанции тройка лидеров сложилась следующим образом: Дробышевский Валентин (Мурманск), Кокус Григорий (Новосибирск) и Митрофанов Евгений (Мончегорск).В дебютной для данной акватории дисциплине STS лучшими стали Федор Гурвитс (Финляндия), Борис Любченко (Эстония) и Рэнг Меелис (Эстония).

Что же касается соревнований по фристайлу, которые по причине неблагоприятных условий прошли не на рельефе, как предполагалось ранее, а на акватории Куйбышевского водохранилища, то тройка лидеров определилась в первые два дня. Лучшим в мире фристайлером-сно убордистом назвали россиянина Артема Гаращенко (Екатеринбург). На второй и третьей позиции оказались Руслан Сиражетдинов (Екатеринбург) и всего несколько очков забрал у Дениса Усова (Москва). Среди фристайлеров-лыж ников на первом месте оказался Антон Черкашин (Москва), на втором - Иван Поводырев(Сургут ) на третьем Кирилл Марков (Нижний Новгород). Среди девушек лучшей стала Анна Каменовская (Косторма), на втором - Татьяна Сысоева (Челябинск) и на третьем - Тамара Суслова (Новосибирск).

Яркой финальной точкой Чемпионата мира WISSA-2017 стал Всероссийский фестиваль активного отдыха Жигулевское море. За два дня фестиваля этот праздник ветра и спорта посетило более 7 000 человек.
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  3. 28.02.2017 10:31 [131] (0)
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