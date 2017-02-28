Будни в Тольятти: 5 красочных событий

Зима подходит к концу, пора добавить ярких красок. Самые интересные события, которые помогут раскрасить будни и приятно провести время.

Выставка репродукций в технике жикле «Ван Гог. Симфония цвета» в Тольяттинском художественном музее. Не упустите возможность детально и подробно изучить более 70 репродукций уже полюбившихся картин, узнать историю жизни художника, поучаствовать в творческих мастер-классах и приобрести репродукции понравившихся работ. В ходе выставки каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе «Рисуем картину Ван Гога». Занятие проводит профессиональный художник с опытом преподавания живописи.

Окунуться в мир цветов и красок можно на выставке-продаже «Комнатные фиалки». На выставке представлены пестролистные, фантазийные, бахромчатые сорта коллекционных фиалок. Вы узнаете секреты разведения и ухода за этими удивительными растениями, сможете купить цветущие фиалки и подарить себе по-настоящему весеннее настроение.

В зале художественной литературы библиотеки Автограда проходит персональная выставка куратора творческого благотворительного проекта «Художники Тольятти – детям города!» Марии Пьяновой. Выставка «Лучше гор могут быть только горы» посвящена одному из самых мощных явлений природы — горам. В экспозиции представлены как классические пейзажи, так и оригинальные творческие находки автора.

На первом этаже Библиотеки Автограда расположена еще одна экспозиция работ Марии Пьяновой «В предчувствии весны». Это картины с цветами, наполненные ощущением теплых весенних дней, ароматом черемухи, великолепием роз и нежностью букетов сирени.

В среду на арт-вечеринке «Рисуем весну» создаем свой собственный шедевр в приятной компании и настраиваемся на весенние краски, при этом никаких навыков рисования не требуется. А 2 марта, для юных художников и их родителей, новый проект ArtParty Kids, в этот четверг рисуем Пушистого Котейку.

Продолжаем наслаждаться театральным сезоном в кинотеатре MORI CINEMA. В эту среду смотрим парадный, многолюдный, пестрый и сказочно красивый балет «Спящая красавица». Со зрелищностью этого балета мало что может сравниться, не зря Большой Балет именно им отмечал открытие Исторической сцены после реконструкции.

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