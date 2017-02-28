Театр кукол «Пилигрим» приглашает на спектакль «Марьино поле» 

В основе сюжета – фантастическое путешествие трёх столетних Старух, которые отправились на железнодорожную станцию встречать своих мужей, не вернувшихся много лет назад с фронта.

Сюжет спектакля необычен и наполнен большим философским смыслом. Это удивительная фантасмагорическая история о любви, верности и надежде.

Совместная постановка двух режиссеров: Владимира Хрущева (главный режиссёр драматического театра «Колесо») и Янины Дрейлих (главный режиссёр театра кукол «Пилигрим»). 

3 марта, 19:00. Возраст: 16+

Подробности по телефону 55-85-28 и на сайте www.tlteatrkukol.ru.
  1. Культура
  2. TLT.ru
  3. 28.02.2017 11:30 [142] (0)
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