Театр кукол «Пилигрим» приглашает на спектакль «Марьино поле»

В основе сюжета – фантастическое путешествие трёх столетних Старух, которые отправились на железнодорожную станцию встречать своих мужей, не вернувшихся много лет назад с фронта.

Сюжет спектакля необычен и наполнен большим философским смыслом. Это удивительная фантасмагорическая история о любви, верности и надежде.

Совместная постановка двух режиссеров: Владимира Хрущева (главный режиссёр драматического театра «Колесо») и Янины Дрейлих (главный режиссёр театра кукол «Пилигрим»).

3 марта, 19:00. Возраст: 16+

Подробности по телефону 55-85-28 и на сайте www.tlteatrkukol.ru.