В Тольятти вручены гранты на реализацию благотворительных проектов

«СИБУР Тольятти» вручил гранты победителям конкурса в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел». При поддержке компании в 2017 году в Самарской области будут реализованы 9 проектов.

«Каждый из проектов является социально значимым для развития города и региона, - сказал на мероприятии генеральный директор «СИБУР Тольятти» Юрий Морозов. – Это инициативы, направленные на улучшение экологии, развитие химического образования в школах, техникумах и вузах. Также в фокусе нашего внимания поддержка спорта и здорового образа жизни и проекты по социальной адаптации ребят с особенностями развития».

В области охраны окружающей среды в 2017 году при поддержке СИБУРа будет продолжена реализация программы «Наш лес» городского благотворительного фонда «Фонд Тольятти» и проекта «Родники – живая драгоценность» Общественного регионального фонда развития национального парка «Самарская Лука».

«С компанией СИБУР мы работаем на протяжении нескольких лет, - отметила пресс-секретарь национального парка «Самарская Лука» Ирина Губернаторова. – Совместными усилиями с привлечением волонтерской помощи сотрудников предприятия восстановили уже 4 родника. Каждый родник – не просто возрожденный объект, а оживленный островок природы. Когда появляется чистая вода, вокруг нее начинается активно развиваться другая жизнь, появляются звери и птицы. Поэтому эта работа важна не только для людей, но и для всей экосистемы региона».

В целях популяризации химической науки среди детей и молодежи будет закуплено химическое оборудование для Тольяттинского государственного университета, Тольяттинского химико-технологического техникума и лицея №51.

Финансовую поддержку в рамках программы получат Центр иппотерапии «Живой мир» с проектом по развитию адаптивного конного спорта и центр развития и досуга для детей с ограниченными возможностями «Солнечный круг» с проектом школы социально-бытовой адаптации для детей и подростков с множественными нарушениями развития.

В рамках направления «Спорт и здоровый образ жизни» будут реализованы проекты Тольяттинской Федерации фехтования и автономной некоммерческой организации «ФанКлуб Спорт63» по развитию флорбола (хоккея в зале).

«Мы расцениваем поддержку компании СИБУР как значительный вклад в дальнейшую работу нашей спортивной организации, - добавил президент Тольяттинской федерации фехтования, депутат Думы г.о.Тольятти Максим Васильев. - Фехтование – олимпийский вид спорта, и в Тольятти есть спортсмены, такие как Мария Зинюхина, которым под силу стать чемпионами. Именно на поддержку талантливых спортсменов и будет направлен полученный грант, чтобы Тольятти славился не только производственным и успехами предприятий, но и спортивными достижениями горожан».

Всего на конкурс из Тольятти была подана 31 заявка. Победителей определяла специальная комиссия из числа сотрудников компании и независимых экспертов. При выборе учитывались актуальность заявленной проблемы для города и горожан, целесообразность и эффективность предлагаемых решений, ожидаемые результаты и перспективы проекта после его завершения.