С 1 июля в Тольятти изменятся предельные индексы платы за коммуналку

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин подписал постановление об изменении предельных индексов роста коммунальных тарифов для граждан в четырех городах – Тольятти, Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани.

Согласно документу, с 1 июля тарифы на коммуналку вырастут (максимально) на 6,3% для 276516 зарегистрирован­ных жителей (доля 38,80%), проживающих в Централь­ном и Комсомольском райо­нах Тольятти в 2011 многоквартирных и 7189 индивидуальных жи­лых домах. Набор комму­нальных услуг: центральное отопление, холодное и горя­чее водоснабжение, водоот­ведение, газоснабжение, электроснабжение, в том числе оборудование прибо­ром учета электроэнергии по двум зонам суток.

Индекс до 6,0% сложится для 436103 зарегистрирован­ных жителей (доля 61,20%), проживающих в Автозавод­ском районе в 891 много­квартирном доме. Набор коммунальных услуг: цен­тральное отопление, холод­ное и горячее водоснабжение, водоотведение, электро­снабжение, в том числе обо­рудование прибором учета электроэнергии по двум зо­нам суток.

Проект постановления был подготовлен еще в конце прошлого года, но с предельным индексом повышения тарифов для Тольятти равным 4,3%. Причиной изменения стала необходимость доведения органами местного самоуправления уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов.