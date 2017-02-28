С 1 июля в Тольятти изменятся предельные индексы платы за коммуналку

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин подписал постановление об изменении предельных индексов роста коммунальных тарифов для граждан в четырех городах – Тольятти, Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани.
Согласно документу, с 1 июля тарифы на коммуналку вырастут (максимально) на 6,3% для 276516 зарегистрированных жителей (доля 38,80%), проживающих в Центральном и Комсомольском районах Тольятти в 2011 многоквартирных и 7189 индивидуальных жилых домах. Набор коммунальных услуг: центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, в том числе оборудование прибором учета электроэнергии по двум зонам суток.
Индекс до 6,0% сложится для 436103 зарегистрированных жителей (доля 61,20%), проживающих в Автозаводском районе в 891 многоквартирном доме. Набор коммунальных услуг: центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, в том числе оборудование прибором учета электроэнергии по двум зонам суток.
Проект постановления был подготовлен еще в конце прошлого года, но с предельным индексом повышения тарифов для Тольятти равным 4,3%. Причиной изменения стала необходимость доведения органами местного самоуправления уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100 процентов от установленных экономически обоснованных тарифов.