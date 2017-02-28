Тольяттинская прокуратура вступилась за незаконно уволенного тренера

Прокуратурой Комсомольского района проведена проверка в отношении муниципального учреждения, незаконно уволившего работника.

На основании решения Комсомольского районного суда г. Тольятти удовлетворены исковые требования бывшего работника МБУДО СДЮСШОР № 11 «Бокс», занимающего должность тренера-преподавателя, о восстановлении на работе. Решение вступило в законную силу.

В рамках судебного разбирательства установлено, что работодателем не представлены достаточные доказательства о совершении работником дисциплинарного проступка, выразившегося в прогуле и послужившим основанием для прекращения трудовых отношений.

Прокуратурой района в связи с допущенными нарушениями трудового законодательства в адрес директора МБУДО СДЮСШОР № 11 «Бокс» внесено представление, возбуждено 2 дела об административном правонарушении в отношении руководителя учреждения и юридического лица по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда по Самарской области.