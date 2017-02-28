В Тольятти идет набор преподавателей в «Кванториум – 63»

В сентябре в Тольятти откроется детский технопарк «Кванториум – 63». Департамент образования мэрии ищет преподавателей по пяти инженерно-техническим направлениям.

Один кандидат может подать несколько заявок – главное, чтобы у него был соответствующий опыт. За февраль специалисты департамента получили резюме от 36 соискателей, многие из которых претендуют сразу на несколько вакансий. На сегодняшний день в конкурсе участвуют 48 заявок:

- Робоквантум – 16;

- IT-квантум – 14;

- Автоквантум – 8;

- Промышленный дизайн – 8;

- Наноквантум – 2.

По каждому направлению в технопарк пройдут как минимум три преподавателя. Успешных кандидатов ждут поездки на обучение в Москву, стажировка в уже существующих кванториумах и педагогическая практика в детском центре "Орлёнок". Подготовка начнется в марте.

В кванториум записываются преподаватели вузов и колледжей, педагоги школ и учреждений дополнительного образования, а также сотрудники предприятий. Средний возраст тольяттинских кандидатов - 40 лет. Это значит, что дети будут учиться у опытных профессионалов, за плечами у которых многие годы научной практики. 99% кандидатов закончили высшие или средние специальные учебные заведения, среди них четверо кандидатов наук. У каждого второго претендента есть исследовательски й опыт – например, по конструированию автомобилей повышенной проходимости или созданию поведенческих схем для аналоговых роботов.

Для подачи заявки на замещение открытых вакансий необходимо заполнить Google-форму. Дополнительная информация по телефонам: (8482) 54-48-59, 54-44-33 (доб. 3881).