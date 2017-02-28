Стали известны победители «Зимнего мяча Тольятти-2017»

Традиционный массовый мини-футбольный турнир на снегу «Зимний мяч Тольятти», проводимый уже в 12-й раз, завершен. Финальные игры прошли 25-26 февраля на стадионе «Торпедо», сообщает АСМ «СПОРТИКО».

В финале участвовали команды, победившие на своих объектах проведения турнира.

В младшей группе «Надежда» соревновалось 16 команд. Лучшей среди них стала «Лада-47», на последующих местах — «Лада-м31» и «Краснодар-32», все они из Автозаводского района.

В группе «Юниор» победные кубки оспаривали такое же количество игровых коллективов. Здесь первенствовала команда «Мечта» из Комсомольского района, призерами стали «Рома» (Центральный район) и «Ростов-87» (Автозаводский район).

В самой популярной группе «Престиж» победителями стали игроки вазовской команды «38/2», второе место — у «Вакансии», третьи — футболисты «Ставрополя», все команды из Автозаводского района.

Награждение чемпионов и призеров турнира провел руководитель Управления физкультуры и спорта мэрии г. о. Тольятти Александр Герунов.

Следующим массовым городским спортивным мероприятием, проведение которого возложено на МБУС «Центр физкультуры и спорта г о. Тольятти», станет популярный летний мини-футбольный турнир «Большая игра».