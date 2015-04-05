Тольятти получит из областного бюджета почти 33 млн. рублей

Подведены итоги выполнения муниципальными образованиями Самарской области показателей социально-экономического развития за январь 2017 года, на основании которых муниципалитеты получат субсидии из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения в размере 269 млн. руб.

По итогам января 2017 года сводный индекс выполнения социально-экономических показателей превысил плановые в 9 из 10 городских округов, в 14 из 27 муниципальных районов и в 149 из 304 городских и сельских поселений, сообщает правительство региона.

Наиболее высокие результаты выполнения социально-экономических показателей среди городских округов продемонстрировали Жигулевск (118,7%), Самара (117,8%), а также Чапаевск (116,5%). Объем выделяемых стимулирующих субсидий составит для Жигулевска - 10 млн. рублей, для Самары – 49,5 млн. рублей, для Чапаевска – 11 млн.рублей.

Второй по величине в Самарской области город – город Тольятти получит из областного бюджета 32,9 млн. рублей, сводный индекс выполнения показателей социально-экономического развития за январь составил в Тольятти 105,7%.

Городскому округу Кинель, выполнившему показатели на 97,4 %, выделят 9,2 млн. рублей из областного бюджета.

Бюджет Ставропольского района (при сводном индексе выполнения показателей 119,9%) пополнится на 5,8 млн. рублей, Шигонского района (при показателе 117,8%) – на 3,7 млн. рублей, Богатовского района (при показателе 116,1%) – на 2,6 млн. рублей.

Среди отстающих Кинельский (79,7%), Камышлинский (86,6%) и Елховский (86,7%) районы.

Городские и сельские поселения Самарской области получат стимулирующие субсидии в размере от 0,7 тыс. рублей до 578, 6 тыс. рублей.

В целом на 2017 год в областном бюджете предусмотрено выделение стимулирующих субсидий местным бюджетам на общую сумму 3,122 млрд. рублей (на 339 муниципальное образование). Средства будут самостоятельно распределяться муниципалитетами на решение наиболее важных проблем городов, районов и поселений (благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и любые другие вопросы местного значения).