Тольяттинцев приглашают на курсы подготовки к «Тотальному диктанту»

Всех жителей и гостей города Тольятти приглашают присоединиться к международной образовательной акции «Тотальный диктант». Возраст не имеет значения. «Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма.

В этом году «Тотальный диктант» состоится 8 апреля. Подготовиться к диктанту можно на бесплатных образовательных курсах «Русский по пятницам». Форма занятий традиционна: написание мини-диктантов, разбор и анализ встречающихся грамматических и лексических трудностей, поэтому у слушателей курсов будет больше шансов получить положительную оценку на диктанте.

Образовательные курсы будут проходить по пятницам с 3 марта в 17.30 в Центральном районе - в Тольяттинском государственном университете (ул. Белорусская, 16В, аудитория 616), в Автозаводском районе - в Поволжском Православном институте им. Святителя Алексия, митрополита Московского» (ул. Юбилейная, 4а, аудитория 211).

Начать посещать курсы можно с любого дня занятий! При себе необходимо иметь удостоверение личности (пропускная система).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 54-33-76 (Мартошич Татьяна Ивановна, департамент образования мэрии г.о. Тольятти).

Организаторами акции в г.о. Тольятти выступают: муниципальное бюджетное учреждение многофункциональный молодёжный центр «Шанс» и департамент образования мэрии г.о. Тольятти при поддержке Тольяттинского государственного университета, Поволжского Православного института им. Святителя Алексия, митрополита Московского, МБУК «Объединение детских библиотек».

Быть грамотным – приятно и модно! Присоединяемся!