«Парк Отель» приглашает тольяттинцев на День открытых дверей

5 марта с 12.00 Гостиничный комплекс «Парк Отель» приглашает на День открытых дверей. Весна – это отличное время познакомиться с прекрасным комплексом, расположенным на самом берегу Волги. Гостей ждет презентация свадебных услуг, оформленных банкетных залов, а также площадки для выездной регистрации.

Всех желающих провести торжество на территории гостиничного комплекса проконсультирует арт-менеджер и декоратор. Специалисты банкетной службы также ответят на все интересующие вопросы. Кроме того, будущих молодоженов ждет розыгрыш ценных призов от ГК «Парк Отель».

Специалисты гостиничного комплекса ждут гостей с 12.00 до 17.00 по адресу г. Тольятти ул. Комзина, 6. Дополнительную информацию узнавайте по телефонам 8 (8482) 48-93-43, 48-97-97.