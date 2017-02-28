«Лада-Веста» проиграла в плей-офф и закончила сезон

27 февраля в Тольятти состоялся пятый матч серии 1/4 финала плей-офф ЮХЛ «Поволжье» между местной «Лада-Вестой» и «Юниор-ГПД» из Оренбурга.

Перед стартом серии тольяттинская команда представлялась ее фаворитом - «Веста» уверенно прошла регулярный чемпионат, заняв первое место в группе «Повольжье». Однако уже первые матчи в Оренбурге, после которых счет в серии стал 1:1, доказали, что «Юниор» будет играть на победу.

В итоге так и получилось. Хоккеисты из Оренбурга выиграли третий матч в гостях, а несколькими днями позже добились и итоговой победы. Вчера гости выиграли со счетом 3:1 и оказались сильнее в серии – 3:2. «Лада-Веста» закончила сезон.