«Лада-Веста» проиграла в плей-офф и закончила сезон

27 февраля в Тольятти состоялся пятый матч серии 1/4 финала плей-офф ЮХЛ «Поволжье» между местной «Лада-Вестой» и «Юниор-ГПД» из Оренбурга.

Перед стартом серии тольяттинская команда представлялась ее фаворитом - «Веста» уверенно прошла регулярный чемпионат, заняв первое место в группе «Повольжье». Однако уже первые матчи в Оренбурге, после которых счет в серии стал 1:1, доказали, что «Юниор» будет играть на победу.

В итоге так и получилось. Хоккеисты из Оренбурга выиграли третий матч в гостях, а несколькими днями позже добились и итоговой победы. Вчера гости выиграли со счетом 3:1 и оказались сильнее в серии – 3:2. «Лада-Веста» закончила сезон.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 28.02.2017 16:35 [76] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus