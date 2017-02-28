В России для начинающих водителей могут ввести временные права

В первой половине марта представители Союза автошкол Москвы встретятся с главой ГИБДД России Виктором Ниловым и предложат ему изменить программы обучения будущих водителей, правила приема экзаменов и в целом ужесточить требования к автомобилистам. Как заявили «Известиям» в союзе, причиной 80% ДТП в России является человеческий фактор, что свидетельствует о низком уровне подготовки водителей.

Одна из инициатив связана с медицинской справкой. Сейчас она нужна лишь при получении прав и при их замене (раз в десять лет). Срок действия справки — год, и получается, что водитель следующие девять лет может спокойно обходиться без нее. И по закону сотрудники ГИБДД имеют право проверять наличие медсправок лишь при выдаче водительского удостоверения. Представители автошкол считают, что в п. 2.1.1 ПДД, где перечисляются документы, которые водитель обязан возить с собой и предъявлять по требованию инспектора, должны быть включены и медицинские справки.

Другое предложение связано со статусом начинающего водителя: на первые два года он должен получать лишь временное удостоверение. Для новичков предусмотрены ограничения по скоростному режиму, на перевозку пассажиров, на езду в темное время суток и по автомагистралям. Ранее «Известия» сообщали о готовящемся запрете для новичков ездить на тяжелых мотоциклах.

Что касается программ обучения, то в них Союз автошкол предлагает добавить тест на умение предвидеть опасность. Речь идет об умении «читать дорогу» — определять признаки возможного нестандартного развития дорожно-транспортной ситуации, уметь своевременно определять вероятность и степень опасности негативного развития ситуации, способы ее парирования. После того как такая программа была внедрена в Великобритании в 2002 году, число погибших в ДТП снизилось к 2013 году на 53,5%. При том, что других серьезных изменений в этой сфере не было, отметил председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов.

Кроме того, автошколы подготовили предложения по изменению методики приема экзаменов: при сдаче вождения проверять должны в первую очередь способность своевременно обнаружить опасность на дороге, правильно выбирать скоростной режим и формировать безопасное пространство вокруг своей машины. По словам экспертов, в России экзамен направлен на проверку умений кандидата нажать нужную кнопку при ответе на всем известные вопросы, уметь припарковать автомобиль различными способами и, пусть медленно, но не превышая допустимого количества ошибок, ездить по улицам.

Если Виктор Нилов поддержит инициативу союза, то в ближайшее время начнется работа над внесением поправок в нормативные акты. Это, по мнению экспертов, можно сделать до конца года.