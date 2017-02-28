Воспитанница тольяттинской школы фехтования Анна Башта победила в Вене

В Вене прошли соревнования по фехтованию на саблях в рамках Европейского молодежного цикла по сабле.

В соревнованиях девушек победительницей стала воспитанница Тольятти Анна Башта, передает управление физкультуры и спорта мэрии.

ЕВРОПЕЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦИКЛ. Вена (Австрия), 25–26 февраля 2017

САБЛЯ. ЖЕНЩИНЫ. Личное первенство (28 участниц)

1/8 финала. Анна Башта (Россия) – Бьянка Пиванти (Италия) – 15:11.
Четвертьфинал. Башта – Бьянка Керн (Венгрия) – 15:8.
Полуфинал. Башта – Алина Мосейко (Россия) – 15:13.
Финал. Башта – Юлия Микулик (Венгрия)  – 15:13.
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  3. 28.02.2017 17:23 [91] (0)
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