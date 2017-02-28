Воспитанница тольяттинской школы фехтования Анна Башта победила в Вене

В Вене прошли соревнования по фехтованию на саблях в рамках Европейского молодежного цикла по сабле.

В соревнованиях девушек победительницей стала воспитанница Тольятти Анна Башта, передает управление физкультуры и спорта мэрии.

ЕВРОПЕЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦИКЛ. Вена (Австрия), 25–26 февраля 2017

САБЛЯ. ЖЕНЩИНЫ. Личное первенство (28 участниц)

1/8 финала. Анна Башта (Россия) – Бьянка Пиванти (Италия) – 15:11.

Четвертьфинал. Башта – Бьянка Керн (Венгрия) – 15:8.

Полуфинал. Башта – Алина Мосейко (Россия) – 15:13.

Финал. Башта – Юлия Микулик (Венгрия) – 15:13.