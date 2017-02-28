В Самарской области задержана девушка, прятавшая наркотики «под сердцем»

24 февраля в районе села Дубовый умет сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Волжскому району за правонарушение остановили автомобиль под управлением жительницы Новокуйбышевска 1992 года рождения. В салоне транспортного средства находилась пассажирка, по внешним признакам, находившаяся в состоянии опьянения. На вопрос полицейских о том, есть ли при ней какие-либо запрещенные вещества, женщина призналась, что хранит наркотики в надетом на себя широком поясе, который напоминает живот беременной женщины.

В присутствии понятых у пассажирки иномарки было обнаружено и изъято четыре полиэтиленовых пакета с веществом сероватого цвета внутри, которые были направлены на исследование. В дальнейшем, при проведении обыска по месту жительства задержанной, полицейские обнаружили еще несколько аналогичных свертков. Согласно заключению специалистов, изъятым является наркотическое средство героин общей массой 4 килограмма 56 граммов.

Полицейские установили, что подозреваемая 1976 года рождения проживает в Новокуйбышевске, нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного противоправного деяния. Как показало медосвидетельствование, в момент задержания она находилась в состоянии наркотического опьянения, сообщает облГлавк.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемая заключена под стражу. У полицейских есть основания предполагать, что это не единственный факт причастности жительницы региона к незаконному обороту запрещенных веществ.