Больше возможностей для малого бизнеса с новыми ставками

Провести полную модернизацию производства и закупить дополнительное оборудование, открыть торговую точку или запустить новое направление в бизнесе позволяют кредитные предложения Сбербанка. В конце 2016 года ставки по различным продуктам были снижены на 1,5-5,5%. Вместе со снижением ставок предприниматели сегмента малого и среднего бизнеса получили продукты ранее доступные только крупным корпоративным клиентам.

По условиям продукта «Бизнес-Проект» банк готов финансировать до 80% затрат на реализацию новой идеи, которая расширит текущий бизнес заемщика или откроет новое направление его деятельности. В этом случае сумма займа может составить до 200 миллионов рублей, в индивидуальных случаях — до 600 миллионов рублей.

Для предпринимателей, которым нужен займ от 5 миллионов рублей банк теперь может установить индивидуальную ставку.

Ставки по беззалоговому кредиту «Доверие» снижены до 18,5%, в случае привлечения гарантии АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» займ можно получить со ставкой до 16,5%.

Вместе со снижением ставок упростился и процесс получения кредита. Для получения кредитов «Экспресс-Ипотека» и «Экспресс-овердрафт» нужен минимальный пакет документов, а ставка по ним снижена до 15,5%.

Получить подробную информацию о займах для предпринимателей, а также оставить заявку на рассмотрение кредита можно на сайтеsberbank.ru или в офисах Сбербанка, которые занимаются обслуживанием юридических лиц. Адрес ближайшего офиса в Тольятти или Сызрани вы можете найти на сайте Сбербанка в разделе «Отделения и банкоматы».​

Также в Центрах развития бизнеса Сбербанк проводит консультации по продуктам и услугам банка, бесплатные тренинги по вопросам, касающимся предпринимательской деятельности. Расписание тренингов и семинаров в ближайшем к Вам ЦРБ – на сайте dasreda.ru.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.