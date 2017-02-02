За непропуск «скорой» водителей хотят лишать прав

Законопроект, ужесточающий наказание для водителей, не пропускающих машины "скорой помощи", и предусматривающий лишение прав за это нарушение, уже подготовлен, сообщила Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мы подготовили законопроект по поводу ужесточения наказания в том случае, если не дают приоритетного проезда "скорой помощи". Это будет фактически приравнено вождению в нетрезвом виде. То есть, фактически, это приведет к тому, что будет лишение права водить в течение одного-полутора лет", - приводит "Интерфакс" слова Скворцовой.

Она отметила, что штраф за подобные действия возрастет до 30 тысяч рублей и добавила, что бороться с такими случаями надо законодательно.

"Люди должны понимать меру своей ответственности, если они это делают. Потому что элементарно их можно сфотографировать на мобильный телефон, представить доказательства в виде номера и марки машины", - добавила Скворцова.
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  3. 28.02.2017 18:29 [69] (0)
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