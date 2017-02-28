В Тольятти за три года введен в эксплуатацию 81 жилой дом

В мэрии Тольятти был представлен итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Тольятти» на 2014-2016 годы.

Как сообщил руководитель департамента градостроительной деятельности мэрии Сергей Арзамасцев, за этот период в городе предоставлены под жилищное строительство 117 земельных участков общей площадью 77 га. В результате исполнения программы был введен в эксплуатацию 81 жилой многоквартирный дом, 706,6 тыс.кв.м жилья (в том числе 112 тыс.кв.м — индивидуальных жилых домов). В рамках формирования муниципального жилфонда в 2015 году был сдан дом на ул. Льва Толстого. За счет бюджетных средств ведено в эксплуатацию 3 тыс.кв.м. жилья экономкласса. Помимо этого, были утверждены 6 постановлений мэрии по планировке территорий, внесены необходимые изменения в Правила землепользования и застройки.

В рамках программы проведена внушительная работа по подготовке проекта Генплана Тольятти, которой занимается по муниципальному контракту «ТеррНИИгражданпроект». На сегодняшний день отсутствует лишь согласование проекта и его утверждение городской думой.

Фактические расходы по мероприятиям программы вылились в сумму 116,6 млн рублей.
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  2. TLT.ru
  3. 28.02.2017 19:17 [115] (1)
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