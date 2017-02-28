В Госдуме предлагают перенести День защитника Отечества на август

В Госдуме предлагают перенести празднование Дня защитника Отечества на конец августа; соответствующие поправки в Трудовой кодекс подготовил депутат Иван Сухарев, сообщает RT.

Парламентарий напомнил, что в дореволюционной России 29 августа отмечали День памяти русского воинства, который был установлен в 1769 году.

"Нынешний праздник (День защитника Отечества) достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом", — пояснил Сухарев, подчеркнув, что тем самым будет продолжена "славная традиция".

Кроме того, перенос праздника даст россиянам дополнительный выходной летом, добавил Сухарев.