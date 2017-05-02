В Альпари удивили конкурсом «Женщины XXI века»

Продолжает преподносить интересные сюрпризы своим клиентам международный финансовый бренд Альпари. Кроме постоянного улучшения условий для торговли и инвестирования, разработки уникальных технологий и обеспечения миллионов клиентов качественными финансовыми продуктами компания предлагает специальные проекты, направленные на стимулирование эффективности использования рыночных механизмов.

Неизменно компания подтверждает на практике свою заинтересованность в успехе каждого клиента. Реализуемые Альпари спецпроекты стимулируют эффективную работу с инвестициями и повышают уровень финансовой грамотности населения. Одним из таких проектов является конкурс «Женщины XXI века», который смело можно назвать приятным сюрпризом для красивых дам. Компания предлагает принять участие в конкурсе прекрасной половине клиентов и всем остальным женщинам, считающим успех одним из своих приоритетов.

Как и анонсировалось ранее, стартовал новый конкурс 12 апреля. Отличительной особенностью уникального состязания является то, что для победы важен не только внешний вид участниц, как в обычных конкурсах красоты. Женщина, символизирующая 21 век, должна также обладать острым умом, оригинальностью и быть реализованной в профессиональной жизни. Участницы, представившие на конкурс лучшие работы, получат от ведущего Форекс-дилера России ценные призы.

Амбициозные и целеустремленные женщины могут принять участие в конкурсе. Для этого следует загрузить на страницу alparigirls.com свое фото, сделанное не ранее января текущего года. Фотоснимок должен раскрывать конкурсантку как профи в любой из областей. Обязательным условием является наличие на фото логотипа Альпари, оригинально вписанного в композицию снимка. Оригинальность композиции будет оцениваться жюри в первую очередь.

Кроме фото с логотипом участницам предлагается написать о себе короткий рассказ, уделив особое внимание профессиональной деятельности. Фотоснимки с рассказом каждой участницы конкурса будут опубликованы на отдельной странице. Ссылкой на страницу конкурсантки делятся в своих аккаунтах соцсетей, друзья и подписчики смогут поддержать их голосованием.

Конкурс будет длиться месяц, прием работ и голосование пройдут до 5 мая. Победительница, которая получит новый iPhone 7 128 Gb, станет известная 8 мая. Получившая наибольшее количество лайков конкурсантка станет обладателем приза зрительских симпатий и AppleWatchSeries 2. Еще 10 участниц конкурса после розыгрыша получат от Альпари дополнительные призы – сертификаты на сумму 5 тысяч рублей для покупки в магазинах косметики «Иль де Ботэ».

К участию в конкурсе допускаются девушки, достигшие 18-летнего возраста, имеющие гражданство Российской Федерации. Неприличные фотографии, присланные участницами, жюри оценит, но публиковаться на странице конкурса они не будут.

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  2. TLT.ru
  3. 02.05.2017 15:04 [166] (0)
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