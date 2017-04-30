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В частном секторе Центрального района меняется график вывоза мусора

С 17 апреля 2017 года ООО "Сум-Транс" осуществляет работу по корректировке графика сбора и вывоза отходов от жилых домов частного сектора Центрального района в связи с приобретением новой мусоросборочной техники.

Маршрут будет единый для всего Центрального района, сообщили в городской администрации. Ориентировочно сбор и вывоз твердых коммунальных отходов будет проводиться: в будние дни с 7:00 до 19:00, в выходные дни с 8:00 до 20:00. Дни вывоза меняться не будут.

В дальнейшем новый график будет опубликован на сайте администрации городского округа Тольятти и компании "Сум-Транс".

Кроме того, будут заменены таблички на остановках спецмашины. Также новый график можно будет уточнить по телефонам: 28-83-25, 50-20-11.
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  3. 30.04.2017 12:03 [158] (0)
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