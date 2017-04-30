Тольяттинские предприятия в прокуратуре рассказали о сроках погашения задолженностей по зарплате

В прокуратуре Тольятти прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения трудового законодательства и законодательства о занятости населения.

В рабочем совещании приняли участие представители районных прокуратур и правоохранительных органов, Государственной инспекции труда в Самарской области, Центра занятости населения, областного Министерства труда, руководители отделов судебных приставов, представители и руководители предприятий, имеющих задолженность по заработной плате: ОАО "Автовазагрегат" и его дочерних предприятий, ЗАО ЖБК "Тольяттинское", ООО "ПЖРТ Центрального района г.Тольятти", ИП Сачков Ю.А., ООО "Новострой", ООО ЧОО "Рота".

В ходе встречи обсуждались вопросы организации работы по погашению задолженности перед работниками. Отдельные предприятия доложили о сроках погашения задолженности. В связи с чем, прокуратурам районов поручено проконтролировать соблюдение указанных сроков погашения.

Государственные органы ориентированы на информирование органов прокуратуры об организациях, имеющих скрытую задолженность по заработной плате, осуществляющих выплату "серой" зарплаты, а также о неформальной занятости, о чем стало известно из обращений граждан.

Кроме того, внимание районных прокуроров обратили на работу с дебиторской задолженностью, что позволит изыскать денежные средства для выплаты заработной платы. Одновременно указано на необходимость активизации работы по организациям, которые не обязаны отчитываться перед органами государственной статистики о наличии задолженности по заработной плате.

Прокурорам районов предложено обсудить вопросы соблюдения трудовых прав граждан в ходе встреч с общественными помощниками Уполномоченного по правам человека в Самарской области.