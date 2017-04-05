Сотрудники компании «ИнфоЛада» высадили в тольяттинском лесу несколько тысяч саженцев сосны

Тольяттинцы продолжают активные посадки нового леса на местах, пострадавших от пожаров несколько лет назад. Сегодня компания «ИнфоЛада» высадила на территории рядом с санаторием «Лесное» 8 тысяч саженцев сосны.

В акции приняли участие почти сто сотрудников компании. Перед ее началом генеральный директор «ИнфоЛады» Юрий Николаевич Перевалов поблагодарил всех собравшихся за помощь в восстановлении тольяттинского леса и высказал мысль о том, что неплохо было бы сделать такой День посадки леса выходным для всех горожан, дабы в нем смогли принять участие как можно больше сограждан.

После короткого инструктажа, сотрудники компании, разбившись на небольшие группы, приступили непосредственно к посадке саженцев сосны на территории в 2 га. Стоит отметить, что «ИнфоЛада» уже не в первый раз проводит это важное мероприятие, поэтому особенно приятно коллективу компании было увидеть набирающие силы саженцы на тех местах, где проходили предыдущие акции.

«Такие мероприятия получается организовывать благодаря энтузиастам, например, Ольге Переваловой, большой любительнице природы, леса, - рассказывает финансовый директор компании «ИнфоЛада» Леонид Юнкин. - Думаю, все мы очень любим лес, и очень переживаем за него. Все помнят 2010 год, был кошмар, наш лес полыхал и многие хотели что-то сделать, помочь ему».

К посадке леса помимо сотрудников компании присоединились и члены их семей, а также тольяттинцы, которые узнали об акции ранее.

«Восстановить наш лес возможно, - уверен тольяттинец Антон Толстов, принявший участие в акции компании. - Хочется отметить, что нужно увеличивать количество организаций, готовых вот так коллективом, как делает это «ИнфоЛада», прийти и сделать благое дело. Нужно привлекать другие организации и жителей, вообще популяризировать это. Количество участников создаст массовость и скорость посадки нашего леса».

Для самих сотрудников компании мероприятие уже стало любимым и ожидаемым. Оно проходит в позитивной атмосфере, когда единомышленники работают вместе на благо города и приятно проводят время на природе.

«Лес это легкие города, - говорит сотрудник компании Валерий Тимин, отдыхая после посадки нескольких десятков саженцев. - Я здесь всегда бегал на лыжах, на велосипеде катался, как и многие другие тольяттинцы. И очень обидно, что выгорела такая большая часть нашего леса. Если у нас всех вместе получится восстановить лес, то это будет очень здорово, мы докажем, что способны на многое».