В России вступают в силу новые правила выплат по ОСАГО

Поправки в закон об ОСАГО, устанавливающие приоритет натуральных выплат над денежными, вступают в силу с 28 апреля. Возмещение по договорам ОСАГО, заключенным после 28 апреля, будет осуществляться в виде ремонта автомобиля, пишет ТАСС.

Теперь при продаже полиса ОСАГО или принятии заявления на выплату страховщик предложит клиенту список станций техобслуживания, с которыми имеет соглашение. В одной из них автовладелец сможет отремонтировать свою машину в случае ДТП. При этом СТО должны соответствовать ряду требований, в частности, находиться в пределах 50 км от места происшествия или места жительства потерпевшего.

Срок ремонта автомобиля не должен превышать 30 рабочих дней, а за каждый день просрочки со страховой компании будет взиматься штраф в размере 0,5% от суммы возмещения. Гарантийный срок на ремонт составляет шесть месяцев, на кузовные и лакокрасочные работы - 12 месяцев.

"Если страховщик в состоянии обеспечить эти условия, то восстановительный ремонт обязателен. Если нет, то выплата производится деньгами", - пояснил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

По закону автовладелец имеет право предложить свою станцию, однако ее необходимо согласовать со страховой компанией.

"При заключении договора ОСАГО у страховщика может не оказаться договора с подходящей вам станцией, однако этим вопросом стоит поинтересоваться, допустим, через месяц или два. Возможно, компания включит удобную для потребителя станцию в свой реестр. Тогда можно будет внести соответствующие изменения в свой договор ОСАГО", - отметил Юргенс.

Основное преимущество новых правил для автовладельца - при ремонте не придется доплачивать за износ, то есть за разницу в стоимости старых и новых деталей, эти затраты лягут на страховую компанию. При денежной выплате сумма износа, как и раньше, будет вычитаться из выплаты. По оценкам РСА, износ может составлять до 38% от суммы.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 28.04.2017 18:47 [416] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus