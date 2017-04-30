В России вступают в силу новые правила выплат по ОСАГО

Поправки в закон об ОСАГО, устанавливающие приоритет натуральных выплат над денежными, вступают в силу с 28 апреля. Возмещение по договорам ОСАГО, заключенным после 28 апреля, будет осуществляться в виде ремонта автомобиля, пишет ТАСС.

Теперь при продаже полиса ОСАГО или принятии заявления на выплату страховщик предложит клиенту список станций техобслуживания, с которыми имеет соглашение. В одной из них автовладелец сможет отремонтировать свою машину в случае ДТП. При этом СТО должны соответствовать ряду требований, в частности, находиться в пределах 50 км от места происшествия или места жительства потерпевшего.

Срок ремонта автомобиля не должен превышать 30 рабочих дней, а за каждый день просрочки со страховой компании будет взиматься штраф в размере 0,5% от суммы возмещения. Гарантийный срок на ремонт составляет шесть месяцев, на кузовные и лакокрасочные работы - 12 месяцев.

"Если страховщик в состоянии обеспечить эти условия, то восстановительный ремонт обязателен. Если нет, то выплата производится деньгами", - пояснил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

По закону автовладелец имеет право предложить свою станцию, однако ее необходимо согласовать со страховой компанией.

"При заключении договора ОСАГО у страховщика может не оказаться договора с подходящей вам станцией, однако этим вопросом стоит поинтересоваться, допустим, через месяц или два. Возможно, компания включит удобную для потребителя станцию в свой реестр. Тогда можно будет внести соответствующие изменения в свой договор ОСАГО", - отметил Юргенс.

Основное преимущество новых правил для автовладельца - при ремонте не придется доплачивать за износ, то есть за разницу в стоимости старых и новых деталей, эти затраты лягут на страховую компанию. При денежной выплате сумма износа, как и раньше, будет вычитаться из выплаты. По оценкам РСА, износ может составлять до 38% от суммы.