Победителем турнира памяти Сергея Михалёва стал «Салават Юлаев»

В Тольятти завершился турнир памяти заслуженного тренера России Сергея Михайловича Михалева.

Напомним, на лед «Лада-Арены» в дни проведения турнира выходили команды, составленные из игроков 2007 г.р.: "Лада" (Тольятти), "Динамо" (Казань), "Трактор" (Челябинск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Янтарная Звезда" (Калининград), "СКА-Стрельна" (Санкт-Петербург), "Барыс" (Астана) и "Русь" (Москва). Победитель и призеры турнира определились по итогам кругового турнира.

Обладателями главных наград турнира стали юные хоккеисты "Салавата Юлаева", набравшие 21 очко, далее расположились: 2. "Трактор" (Челябинск) - 18; 3. "Динамо" (Казань) - 14; 4. "Барыс" (Астана) - 12; 5. "Лада" - 9; 6. "Русь" (Москва) - 7; 7. "СКА-Стрельна" (Санкт-Петербург) - 3; 8. "Янтарная Звезда" (Калининград) - 0.

В каждой команды были определены лучшие игроки, получившие специальные призы от семьи С.М.Михалёва.

"Динамо" – Артем Балябин

"СКА-Стрельна" – Павел Безухов

"Барыс" – Танирхан Алпысбаев

"Салават Юлаев" – Антон Степанов

"Русь" – Даниил Гаврилов

"Трактор" – Никита Щербаков

"Янатрная Звезда"– Лев Новиков

"Лада" – Тимофей Петлин



Лучшие игроки турнира:

Лучший вратарь: Даниил Киселев (Трактор Челябинск)

Лучший защитник: Султан Алимжанов (Барыс Астана)

Лучший нападающий: Артем Балябин (Динамо Казань)

Лучший бомбардир: Богдан Хайдаров (Салават Юлаев Уфа)

Самый ценный игрок: Владислав Гурьев (Лада Тольятти), приз от Думы г.о.Тольятти.

Фото: ХК "Лада".