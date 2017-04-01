В Тольятти привлечен к уголовной ответственности директор Управляющей компании

В Автозаводском районе рассмотрено первое дело в сфере ЖКХ, где привлечен к уголовной ответственности директор Управляющей компании.

Как сообщает прокуратура Автозаводского района, приговором от 28 апреля Артем Селиверстов признан виновным в совершении преступлений предусмотренных ст. 160 ч.4 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), ст. 159 ч.3 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения).

Исполняя обязанности гендиректора ООО УК “Добрососедство”, Селиверстов, имея умысел на растрату вверенных ему денежных средств, находящихся на счету УК, выставлял жильцам многоквартирных домов №23 по Ленинскому проспекту и №16 по ул. Фрунзе квитанции на оплату коммунальных услуг, в которых указывал расчетный счет ООО ЕИРЦ “Квартплата 24”, открытый в ООО КБ “Элбанк”, на который жильцы указанных домов перечисляли оплату за коммунальные услуги.

Обладая правом первой подписи в платежных поручениях, он изготовил подложные документы бухгалтерского учета от имени ООО УК “Добрососедство”, являющиеся основанием для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО УК “Добрососедство” на счета “обнальных” организаций, фактически не имеющих договорных отношений с ООО УК “Добрососедство”.

Селиверстов, являясь единственным распорядителем денежных средств, в период с 01.04.2013 года по 01.11.2014 из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с расчетного счета ООО УК “Добрососедство” с целью дальнейшего хищения осуществил перечисления денежных средств на счета “обнальных” организаций. В период с 01.04.2013 года по 11.12.2014 года Селиверстовым были перечислены денежные средства на общую сумму 2 343 930,13 руб.

Он же, осознавая, что управление многоквартирным домом по бульвару Луначарского, д.3 фактически осуществляла ООО “Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства” г.о. Тольятти, ввел в заблуждение собственников помещений указанного дома, на квитанциях об оплате коммунальных услуг, направляемых ООО УК “Добрососедство”, размесил информацию о том, что управляющей компанией является ООО УК “Добрососедство” и что жители должны вносить плату за коммунальные услуги в ООО УК “Добрососедство”.

Однако ООО УК “Добрососедство” не заключало договоров с ресурсоснабжающими организациями и не предоставлял собственникам вышеуказанного многоквартирного дома ресурсы – холодную воду. Таким образом, Селиверстов А.А. путем обмана и злоупотребления доверием жильцов дома выставлял собственникам квитанции на оплату коммунальных услуг в сумме 99064 рубля 31 копейка. Похищенными денежными средствами Селиверстов А.А. распорядился по своему усмотрению.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, учитывая все смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил наказание по совокупности приговоров, связанное с лишением свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.