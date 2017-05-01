Тольяттинка выиграла WTF Presidents Cup 2017

С 21 по 27 апреля в Афинах проходил Кубок президента ВТФ (WTF Presidents Cup 2017). Эти соревнования проводятся всего во второй раз, но уже зарекомендовали себя как один из самых престижных турниров по олимпийскому тхэквондо. В нем принимают участие медалисты Олимпийских игр и чемпионатов мира.

В этом году в столице Греции собрались более 2 тыс. бойцов из 51 страны. Среди них юная спортсменка Аня Титаренко, занимающаяся тхэквондо в тольяттинском клубе «Торнадо» и выступающая за городскую команду Dream team. Успешное выступление в WTF Presidents Cup обеспечивало прямое попадание на чемпионат Европы и открывало возможности для попадания в сборную России.

Аня представившейся ей шанс в Афинах реализовала полностью. В своей возрастной категории («кадеты» 2003-2005 годов рождения) на пути к финалу она провела четыре боя, в каждом из которых уверенно одерживала победы. В решающем поединке Ане противостояла соперница из Швеции и этот бой складывался значительно тяжелее. Победу удалось вырвать только в дополнительном раунде, проведя удар ногой в голову, Аня отправила соперницу в нокдаун, передает Управление физкультуры и спорта мэрии.

По итогам престижного турнира, спортсменка из Тольятти была включена в сборную России и завоевала путевку на чемпионат Европы, который пройдет в сентябре в Болгарии. Тольяттинцы вправе гордиться не только международным успехом Ани Титаренко, но и тренерами, которые ее подготовили – Анатолием Рыбиным и Романом Корчашкиным.