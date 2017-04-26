Как тольяттинцы отметят День Победы. Афиша мероприятий

Администрация Тольятти опубликовала полную афишу мероприятий ко Дню Победы.

Главный городской парад традиционно пройдет на площади Свободы. В 10:00 в парадные расчеты встанут тольяттинские военнослужащие и курсанты. После торжественного марша на площади состоится старт 57-ой легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы. В 14:00 в Центральном парке пройдут выступления народных коллективов.

В Автозаводском районе в 10:00 начнется акция "Бессмертный полк" - горожане пройдут по ул. Юбилейная, держа в руках портреты родственников-ветеранов Великой Отечественной. Сбор участников на проезжей части от ул. Свердлова до ресторана "Весна". В этом году акция впервые пройдет и в микрорайоне Шлюзовой - сбор у школы №75, начало в 09:00.

В 10:00 в парке Победы состоится торжественное возложение цветов к Вечному огню. С 11:30 до 15:00 здесь можно будет увидеть выступления творческих коллективов ДКИТ.

С 10:00 до 19:00 парковый комплекс истории техники им.К.Г.Сахарова организовывает праздничную программу с полевой кухней и ярмаркой мастеров. Центральным событием станут показательные выступления пилотажной группы "Русь" - начало в 14:00.

В Комсомольском районе концерты пройдут у ДК "Тольяттиазот", а также в парке культуры и отдыха - в 12:00 и в 14:00 соответственно. Отдельные мероприятия состоятся в микрорайонах Поволжский, Шлюзовой и Федоровка.

Завершат День Победы праздничные салюты. В 22:00 за фейерверком можно наблюдать с южной стороны ДКИТ и рядом со стадионом "Труд", а в 22:30 - у ДК "Тольяттиазот".

Подробную информацию об этих и других мероприятиях ищите в прикрепленной афише.