В Тольятти прошли соревнования юных инспекторов движения

В Тольятти прошел конкурс среди юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2017», организованный отделом Госавтоинспекции и департаментом образования администрации г.о. Тольятти.

Юным велосипедистам необходимо было проявить теоретические знания в сфере безопасности дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, умения фигурного вождения велосипеда и практические знания ПДД, которые они демонстрировали в автогородке, сообщили в ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Все команды были подготовлены на очень высоком уровне, поэтому борьба между участниками была очень напряженной. По итогам конкурса, первое место на городском этапе завоевали учащиеся школы № 58, второе место заняли ребята из школы № 85, третьими стали учащиеся школы № 90.

Начальник отдела ГИБДД подполковник полиции Сергей Фокин выразил благодарность педагогам, которые обучают детей правилам дорожного движения и навыкам правильного поведения на проезжей части. Во время проведения самого конкурса и в ходе подведения итогов среди участников царила праздничная атмосфера. Ребята увезли домой кубки, подарки и отличное настроение! Теперь им предстоит проявить знания Правил дорожного движения на областном этапе конкурса-фестиваля «Безопасное колесо 2017».

В завершении мероприятия ребятам была организована экскурсия, их познакомили с особенностями несения службы всех подразделений ГИБДД. Неподдельный интерес вызвали современные служебные патрульные автомобили, оборудованные средствами световой и звуковой сигнализации. Возможно, сидя за рулем такого автомобиля, кто-то из ребят утвердился в желании стать инспектором дорожно-патрульной службы. На память о встрече юные инспекторы движения сфотографировались с руководством и инспекторским составом ГИБДД.