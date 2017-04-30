В руководстве хоккейной «Лады» могут произойти серьезные изменения

Хоккейная «Лада» может сменить сразу двух директоров.

По информации агентства «Р-Спорт», своих постов могут лишиться генеральный директор Владимир Вдовин и спортивный директор Вадим Макаров. Об этом агентству сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Контракты Вдовина и Макарова заканчиваются 30 апреля и продлевать их не планируют. Сейчас идут переговоры с кандидатами на их места», - сообщил источник.

Однако, вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин в интервью ТАСС заявил о том, что решение о смене Вдовина и Макарова еще не принято окончательно. Шляхтин заявил, что «Лада» решит кадровые вопросы после встречи в субботу с губернатором Самарской области и президентом клуба Николаем Меркушкиным.

«Пока эта информация не подтверждается, говорю об этом официально. Вопрос пока открыт, - сказал Шляхтин. - Завтра все вопросы будут решены у губернатора, так что давайте дождемся».

Генеральный директор Вдовин занял этот пост в «Ладе» три года назад в момент возвращения клуба в КХЛ. За последние три сезона тольяттинский клуб ни разу не сыграл в плей-офф Кубка Гагарина.