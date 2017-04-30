Главным тренером хоккейной «Лады» может стать Андрей Разин

Новым главным тренером «Лады» может стать Андрей Разин. Кандидатуру бывшего тренера «Автомобилиста» и «Югры» продвигают ветераны тольяттинского хоккея, сообщает «Чемпионат».

На протяжении двух последних сезонов «Ладу» возглавлял Артис Аболс, которому до сих пор не предложен новый контракт с клубом из Тольятти. Под руководством латвийского специалиста «Лада» в сезоне-2016/17 заняла предпоследнее место в Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф.

Разин является воспитанником тольяттинского хоккея, однако в основном составе «Лады» он отыграл лишь два сезона после чего перебрался в магнитогорский «Металлург», где и добился своих главных достижений в карьере игрока. В качестве тренера Разин в КХЛ работал в «Автомобилисте», откуда в середине прошедшего чемпионата был уволен, а затем тренировал «Югру». 

Напомним, ранее стало известно о возможной смене в руководстве тольяттинского хоккейного клуба. 
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 29.04.2017 15:12 [401] (0)
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