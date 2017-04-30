«Лада» обыграла «Звезду» в первом матче 1/2 финала плей-офф чемпионата России

В первом матче 1/2 финала плей-офф чемпионата России среди команд суперлиги в Звенигороде «Лада» нанесла поражение «Звезде» - 38:28 (21:14), сообщает пресс-служба тольяттинского гандбольного клуба

Семь стартовых атак прошли под обоюдоострым ураганным огнем, без малейшего намека на наличие у соперниц обороны и вратарей – 3:4. А после дебютной лихой перестрелки тольяттинки продолжили в активном ритме оказывать давление на рубежи оппоненток, тогда как те в определенный момент, утратив начальный настрой, засбоили.

Для Дарьи Дмитриевой и ее тезки Самохиной быть в такой стихии – равносильно для противника самоубийству, что они и доказали, наколотив на двоих к перерыву 13 мячей!

Не скажешь, что у «Лады» все шло в этом плане гладко. Елена Уткина с Олесей Цивка не намного чаще выручали автозаводчанок в своей рамке. Но в нападении ученицы Левона Акопяна действовали не в пример соперницам разнообразнее и четче, что привело к семи мячам преимущества по истечении первого тайма игры. Когда же стартовый отрезок второй половины увенчался впечатляющим рывком тольяттинок (5:0), и без того довольно жиденькие к перерыву ставки на Звенигород скатились резко до нуля. Это дало возможность «Ладе» поберечь в преддверии ответной встречи своих лидеров и с пользой для будущих схваток нагрузить молодежь.