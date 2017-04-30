На улице Революционной столкнулись две иномарки (фото)

28 апреля на улице Революционной столкнулись две иномарки. Пострадала пассажирка одной из них.

Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», обе машины двигались попутно, от улицы Свердлова к «Руси». По информации ОГИБДД города, водитель «КИА» начал движение от остановки и решил сразу перестроиться в левый ряд. В это время по нему двигалась «Хендэ». Маневр «КИА» для водителя другого авто был неожиданный. Столкновения избежать не удалось. После него «Хендэ» изменила направление движения и врезалась в металлический забор.



В ДТП пострадала пассажирка Хендэ. Женщина 1959 года рождения была госпитализирована. Диагноз уточняется.

Фото: «Происшествия Тольятти».