В Тольятти состоялась конференция поставщиков ПАО «АВТОВАЗ»

27 апреля в Тольятти прошла состоялась очередная конференция поставщиков ПАО «АВТОВАЗ». В мероприятии по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича принял участие заместитель полпреда Олег Машковцев.

Отдельно стоит отметить встречу с президентом ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мором, на которой полпред Михаил Бабич обратил внимание на недостаточную открытость закупок автопроизводителя, тенденцию сокращения доли поставок отечественных комплектующих и необходимость повышения уровня их локализации, сообщает пресс-служба полпреда.

Особого внимания заслуживает сохранение и дальнейшее развитие инженерно-конструкторского ядра «АВТОВАЗа». Главным итогом встречи стало формирование специальной рабочей группы с участием руководства ПАО «АВТОВАЗ», представителей аппарата полпреда, правительства Самарской области и Кластера автомобильной промышленности (КАПСО) для выработки конкретных предложений по повышению эффективности взаимодействия автопроизводителя и комплектаторов. В настоящее время утверждена «дорожная карта» по развитию кооперации с локальными поставщиками компонентов.

В очередной конференции поставщиков приняли участие президент ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор, заместитель председателя правительства – министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков, руководители компаний-производителей автокомпонентов. В ходе совещания рассмотрены вопросы повышения эффективности взаимодействия локальных поставщиков с «АВТОВАЗом», обеспечения бесперебойности поставок и повышения качества комплектующих, а также результаты продаж и план производственной деятельности завода, в том числе по новым моделям.
  1. АВТОВАЗ
  2. TLT.ru
  3. 30.04.2017 14:02 [114] (0)
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